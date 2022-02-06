Уровень воды в озере Кинерет продолжает подниматься

Если вода поднимется выше, потребуется открыть плотину на реке Иордан, в районе киббуца Дгания. В последний раз ее открывали для сброса воды в феврале 1992 года.

Стало известно о том, что за прошедшие сутки уровень воды в озере Кинерет снова повысился сразу на четыре сантиметра.

Об этом сообщили в Управлении водных ресурсов Израиля.

Согласно сообщению, сейчас уровень воды в озере составляет примерно 210 метров и 16 сантиметров ниже уровня Мирового океана. Так, до верхней красной линии остался всего 1 метр и 36 сантиметров.

Если красная линия будет достигнута, властям нужно будет открыть плотину, которая не открывалась с 1992 года. Тогда в реку Иордан сбросили примерно 250 миллионов кубометров воды.

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