Уровень воды в озере Кинерет продолжает подниматься

По состоянию на утро, 26 февраля, уровень воды в главном пресноводном резервуаре страны — озере Кинерет (Галилейское море) составляет 210 метров и 23 сантиметра ниже уровня Мирового океана.

Об этом сообщает Управление водных ресурсов.

За прошлые выходные показатель повысился всего на один сантиметр. Всего с начала сезона дождей уровень озера Кинерет поднялся на 33 сантиметра, что очень мало.

До верхней красной линии остается один метр и 43 сантиметра. Если она будет достигнута, властям нужно будет открыть плотину, которая не открывалась с 1992 года. Тогда в реку Иордан сбросили примерно 250 миллионов кубометров воды.

«Курсор» писал ранее, что за четыре последних года, когда накопленное количество осадков сравнялось со средним и даже превысило его, 2022/23 год отмечается как наихудший год. Прошло около половины сезона дождей, но количество осадков значительно ниже, чем в среднем за период в предыдущие годы – при этом значительный разрыв зафиксирован в северных регионах страны.

Еще мы писали, что туристы на озере Кинерет получат новую локацию для отдыха. Планируется благоустройство пляжа «Ганей Эфрат» на полуторакилометровом участке северо-западного побережья.

Напомним, что в озере Кинерет, расположенном на северо-востоке Израиля, вводятся десятки видов рыб, и некоторые из них настолько редкие, что не встречаются больше ни в одном водоеме. Однако в последние годы их численность стала сокращаться.