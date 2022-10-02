Уже сегодня: какую сумму утвердит правительство для размещения репатриантов из рф

Правительство утвердит специальный бюджет для размещения волны репатриантов из рф. Их количество значительно увеличилось с начала вторжения россии в Украину.

Ожидается, что сегодня (в воскресенье) правительство утвердит специальное бюджетное ассигнование в размере 90 миллионов шекелей для размещения волны репатриантов из рф.

Число российских репатриантов значительно увеличилось с начала вторжения рф в Украину, и теперь, после вступления в силу новых правил о мобилизации в армию россии, ожидается, что в ближайшие месяцы их число еще больше возрастет.

Официально российское правительство объявило о наборе около 300 000 человек в армию, но, по оценкам, на практике планируется набор около миллиона или более человек.

Новый указ, подписанный президентом путиным около недели назад, вызвал волну бегства людей из страны. Сотни тысяч мужчин соответствующего возраста уже бежали из рф через сухопутные пограничные переходы или купив билеты на самолеты в несколько пунктов назначения, которые все еще имеют прямой воздушный контакт со страной, включая Израиль.

По оценкам, с начала войны в Украине в Израиль репатриировались более 30 тысяч человек из Украины, рф и Белоруссии. Большая часть из них — россияне.

Ранее Курсор писал, что в МИД Израиля отреагировали на аннексию четырех областей Украины.

Еще министерство иностранных дел Израиля обратилось к израильтянам в рф, у которых также есть российское гражданство.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!