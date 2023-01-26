В 57 населенных пунктах Израиля были увеличены налоговые льготы

Также в Налоговом управлении рассказали, какие города имеют право на льготы.

В четверг, 26 января, Налоговое управление обновило список населенных пунктов, которые имеют право на налоговые льготы. Всего в нем оказалось 57 городов, среди которых Димона и Йерухам.

Жители этих населенных пунктов имеют право на получение зачета по подоходному налогу с доходов физических лиц (заработная плата, пенсия, доход от индивидуального предпринимательства, выплаты из пенсионных фондов, выходное пособие и т. д.) до определенного потолка. И в Налоговом управлении этот потолок повысили. Обновленные данные пообещали скоро обнародовать.

Населенный пункт, имеющий право на налоговые льготы, должен соответствовать следующим критериям:

быть расположен вблизи границы;

его численность должна составляет менее 85 тысяч жителей;

он относится к восьмому социо-экономическому кластеру или ниже;

его создание было одобрено законом;

в общей сложности он имеет не менее 25 льготных баллов.

«Курсор» писал ранее, что среди 16 крупных городов Израиля самым лучшим по качеству жизни был признан Ришон Ле-Цион. В прошлом году он поднялся с четвертого места на лидирующее.

Еще мы писали, что специализированный сайт «Мадлан» опубликовал рейтинг районов израильских городов, которые считаются наилучшими для проживания. Эта информация пригодится для тех, кто в ближайшее время собирается приобрести недвижимость.

Напомним, что каждый год организация «Свободный Израиль» составляет рейтинг городов по индексу свободы, в котором учитывает разные параметры жизни в населенном пункте. И в 2022 году лидерство одержал город Ход ха-Шарон.