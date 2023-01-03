ЦСБ назвало лучший израильский город по качеству жизни

Среди 16 крупных городов Израиля самым лучшим по качеству жизни был признан Ришон Ле-Цион. В прошлом году он поднялся с четвертого места на лидирующее.
Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро, опубликованные во вторник, 3 января.
Во время формирования рейтинга аналитики руководствовались 52 индексами, которые характеризовали все стороны жизни – безопасность, развитие инфраструктуры, систему образования, вовлеченность жителей в городскую жизнь, социальную среду и прочие факторы.
Ришон Ле-Цион занимает первое место по числу занятых на работе, гарантирующей продвижение по службе. Также большинство горожан удовлетворены своим жильем (86,8 процентов), районом, парками, уровнем образования. Средняя продолжительность жизни в Ришон ле-Ционе 84,2 года является одной из самых высоких в стране.
Также высокий показатель имеют такие города как Реховот, Рамат-Ган, Кфар-Саба, Петах-Тиква. Нетания и Ашкелон. А вот Тель-Авив в списке опустился с 6 на 8 место.
«Курсор» писал ранее, что специализированный сайт «Мадлан» опубликовал рейтинг районов израильских городов, которые считаются наилучшими для проживания. Эта информация пригодится для тех, кто в ближайшее время собирается приобрести недвижимость.
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