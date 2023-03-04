В аэропорту Бен-Гурион введен режим ЧП: что известно

Самолет Эль Аль с 230 пассажирами на нем готовится к экстренной посадке.

В международном аэропорту «Бен-Гурион» введен режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Telegram-канал Израильские трудовыебудни.

Отмечается, что самолет Эль Аль с 230 пассажирами на нем готовится к экстренной посадке. На место перебрасывают крупные силы пожарных и медиков.

«Посадка через час, пока он наворачивает круги и сжигает топливо. Какая точно неисправность пока неизвестно», — пишет СМИ.

До этого мы информировали о том, что украинка, работающая в израильском стартапе Book Away, столкнулась с унижениями и произволом на вылете из аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве.

По ее словам, сотрудники аэропорта изъяли у нее ноутбук, мобильный телефон, деньги и пальто и отправили на рейс в Польшу без багажа и личных вещей. В итоге она приземлилась в Кракове при температуре -3 градуса по Цельсию, без денег и верхней одежды.

Украинка работала директором по найму в израильском онлайн-сервисе Book Away, у которого есть филиал за рубежом. На прошлой неделе она прилетела в Израиль на конференцию топ-менеджеров. Фирма сделала ей приглашение, но, несмотря на это, женщина столкнулась с трудностями уже на въезде. Ее продержали в аэропорту 5 часов, и руководству стартапа пришлось вмешаться, задействовав свои личные связи.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе израильтян предупреждают, что в ближайшее время в аэропорт «Бен-Гурион» могут вернуться длинные очереди, поэтому нужно приезжать за несколько часов до посадки.

Курсор писал ранее, что работники аэропорта «Бен-Гурион» могут начать забастовку, из-за которой могут пострадать израильтяне и иностранные туристы, поскольку их путешествие может оказаться под угрозой срыва.