Работники аэропорта Бен-Гурион унизили украинскую сотрудницу израильского стартапа — СМИ

У женщины изъяли у нее ноутбук, мобильный телефон, деньги и пальто и отправили на рейс в Польшу без багажа и личных вещей.

Украинка, работающая в израильском стартапе Book Away, столкнулась с унижениями и произволом на вылете из аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. По ее словам, сотрудники аэропорта изъяли у нее ноутбук, мобильный телефон, деньги и пальто и отправили на рейс в Польшу без багажа и личных вещей. В итоге она приземлилась в Кракове при температуре -3 градуса по Цельсию, без денег и верхней одежды.

Об этом информирует портал Детали.

Отмечается, что украинка работала директором по найму в израильском онлайн-сервисе Book Away, у которого есть филиал за рубежом. На прошлой неделе она прилетела в Израиль на конференцию топ-менеджеров. Фирма сделала ей приглашение, но, несмотря на это, женщина столкнулась с трудностями уже на въезде. Ее продержали в аэропорту 5 часов, и руководству стартапа пришлось вмешаться, задействовав свои личные связи.

Но ситуация на выезде, 26 января, оказалась еще более странной. Женщину подвергли усиленной проверке, два часа не разрешали ей пойти в туалет и отобрали личные вещи, которые так и не вернули.

«Работники неприветливые и бесчеловечные. Ничего не объясняют, отбирают паспорт, и ты чувствуешь себя беспомощной. Мне до сих пор больно вспоминать это ужасное унижение», — рассказала пострадавшая.

По ее словам, среди изъятых у нее вещей был ноутбук, деньги, мобильный телефон и пальто. Менеджер села в самолет с одним паспортом в руках и приземлилась в Кракове в -3 градуса без пальто и чемодана – ее багаж так и не прибыл с тем же самолетом.

«Ей пришлось взять свитер у пассажира в самолете, который пожалел ее. То, через что она прошла, очень унизительно и оскорбительно. И если возникли подозрения по поводу ее вещей – то почему ей самой тогда разрешили сесть в самолет? Ситуация с пальто и вещами очень странная», — сказал Ноам Твистер, гендиректор компании Book Away.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе израильтян предупреждают, что в ближайшее время в аэропорт «Бен-Гурион» могут вернуться длинные очереди, поэтому нужно приезжать за несколько часов до посадки.

Курсор писал ранее, что работники аэропорта «Бен-Гурион» могут начать забастовку, из-за которой могут пострадать израильтяне и иностранные туристы, поскольку их путешествие может оказаться под угрозой срыва.