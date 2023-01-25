Женщина не успела выбраться: в Афуле вспыхнул жилой дом

10:47, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Хозяйка застряла в доме, окруженном дымом.

На горячую линию 102 Северного округа сегодня ночью в 00:20 поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул в частном доме.

На место происшествия были отправлены четыре пожарные бригады со станции Афула.

женщина не успела выбраться: в афуле вспыхнул жилой дом 25 января, 2023

Бригады начали тушение дома одновременно с поиском его жительницы, сбежавшей на балкон и застрявшей в доме.

Пленницу спасли, ей не потребовалась медицинская помощь. Квартире был нанесен большой ущерб.

женщина не успела выбраться: в афуле вспыхнул жилой дом 25 января, 2023

Благодаря датчику дыма, установленному в доме и сработавшему сразу после возникновения пожара, хозяйка смогла добраться до безопасного места до прибытия пожарных. Вскоре приедет пожарный-дознаватель для выяснения обстоятельств возгорания.

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