Женщина не успела выбраться: в Афуле вспыхнул жилой дом

На горячую линию 102 Северного округа сегодня ночью в 00:20 поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул в частном доме.

На место происшествия были отправлены четыре пожарные бригады со станции Афула.

Бригады начали тушение дома одновременно с поиском его жительницы, сбежавшей на балкон и застрявшей в доме.

Пленницу спасли, ей не потребовалась медицинская помощь. Квартире был нанесен большой ущерб.

Благодаря датчику дыма, установленному в доме и сработавшему сразу после возникновения пожара, хозяйка смогла добраться до безопасного места до прибытия пожарных. Вскоре приедет пожарный-дознаватель для выяснения обстоятельств возгорания.