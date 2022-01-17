В арабском секторе очередное убийство: уже пятая жертва в 2022 году

Согласно данным полиции, за 17 дней 2022 года в арабском секторе произошло уже пять убийств. Так, последним стал 34-летний житель поселка Джиср аз-Зарка в Шароне Мухаммед Хамис Амаш.

Он был обнаружен у своего же дома этой ночью. На тот момент мужчина бы еще жив. Медики отвезли его в больницу Хадеры, но врачи не смогли его спасти. В убийстве подозревается 16-летний подросток, которого уже задержали правоохранители.

Согласно информации от организации «Йозмот Авраам» в прошлом году жертвами насилия в арабском секторе стали 1236 человек.

Ранее Курсор сообщал, что в сети показали видео покушения на убийство известного криминального преступника Мор Месика. На известного криминального преступника Мор Месика и его друга было совершено нападение, в результате которого он чудом оказался жив.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что житель Яффо арестован по подозрению в краже свитков Торы из синагоги в Тель-Авиве. Согласно заявлению правоохранительных органов, сотрудникам удалось найти и вернуть несколько свитков Торы, украденных на прошлой неделе из синагоги в Тель-Авиве.

Еще напомним, что жительницу Зихрон-Яакова арестовали за нападение на полицейского.

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