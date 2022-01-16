Житель Яффо арестован по подозрению в краже свитков Торы из синагоги в Тель-Авиве

Согласно заявлению правоохранительных органов, сотрудникам удалось найти и вернуть несколько свитков Торы, украденных на прошлой неделе из синагоги в Тель-Авиве.
Похищенные реликвии находились в здании в Ашдоде.
По факту причастности к совершению преступления был задержан подозреваемый — 29-летний житель Яффо.
На данный момент подозреваемый допрашивается для получения дополнительных сведений и выявления соучастников преступления.
Задержание преступника было продлено на двое суток до 18 января.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Реховоте полностью затопило офисное здание.
Видео с места событий показали в сети.
Кроме того, стало известно о личности нападавшего на синагогу в Техасе.
По сообщениям СМИ преступник, захвативший заложников в техасской синагоге, говорил с британским акцентом.
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