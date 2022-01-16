В сети показали видео покушения на убийство известного криминального преступника Мор Месика

В сети появилось видео, на котором запечатлены обстоятельства инцидента.

На известного криминального преступника Мор Месика и его друга было совершено нападение, в результате которого он чудом оказался жив.

Об этом сообщает телеграм-канал «Израиль | Медиа Архив» и приводит видео с места происшествия.

Сообщается, что преступление совершил некий Галь Зоарза, который попытался устранить своего соперника по опасному бизнесу.

На данный момент подозреваемый арестован силами правопорядка.

Ранее Курсор писал о том, что напавший на техасскую синагогу дважды разговаривал с нью-йоркским раввином.

Стрелок, державший четырех человек в заложниках в синагоге Техаса, дважды разговаривал по телефону с известным раввином-реформатором из Нью-Йорка.

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