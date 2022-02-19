Археологи обнаружили в Сербии странные захоронения, которые присыпали красной краской

Необычный рост похороненных мужчин позволяет предположить, что умершие изначально пришли из степей юга России или Украины, которые дошли до Воеводины примерно 5 тысяч лет назад вместе с кочевыми племенами.

Группа польских археологов обнаружила в Сербии два кургана диаметром в 40 метров. В них были найдены захоронения – небольшие погребальные камеры. В каждом захоронении находились останки умерших людей. Это было двое мужчин.

Ученые из Института археологии и этнологии польской академии наук. Раскопки проводились с 2016 по 2018 года, однако результаты исследований были опубликованы только сейчас.

Погребенные мужчины умерли примерно 5000 лет назад. Останки были посыпаны «охрой», которая играла роль некоего священного цвета в ритуалах местных племен.

Отметим, что охра – это смесь окиси железа с глиной и песком. Это естественный пигмент, который смешивают с гематитом или безводной окисью железа для того, чтобы получить красный оттенок.

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