Оказались в ловушке: в Ашдоде на стройке погибли двое рабочих

В среду, 8 февраля, в Ашдоде на двух строителей в возрасте около 50 лет рухнула стена, от полученных травм они скончались на месте.

Об этом пишет Haaretz.

Несчастный случай произошел на улице Бен-Гурион, на строительной площадке инженерного колледжа. Парамедик МАДА, прибывший на место инцидента рассказал, что увидел рабочих, которые были без сознания, с тяжелыми травмами головы. Они оказались в ловушке под обрушившейся бетонной стеной, их вытащили другие строители. Травмы были критическими.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

«Курсор» писал ранее, что сотрудник предприятия в Беэр-Товии получил повреждения во время работы. Он серьезно пострадал и был доставлен специалистами экстренной службы в ближайшее медицинское учреждение.

Еще мы писали, что в Эмек-Хефере водитель вилочного погрузчика получил тяжелую травму. Инцидент зафиксировали на территории сельскохозяйственного поселения, где 40-летний мужчина проводил соответствующие работы.

Напомним, в региональном совете Бней-Шимон в Негеве в воскресенье, 22 января, 25-летний рабочий получил травмы средней степени тяжести. С ушибами конечностей его эвакуировали в больницу «Сорока».

Читайте также, что на строительной площадке в квартале Ганей-Яар в Лоде с рабочим произошел серьезный инцидент, в результате которого он получил травму. 30-летний мужчина упал с высоты 4 метров.