В Ашдоде полиция арестовала семейную пару подрывников

Вчера полиция арестовала семейную пару из Ашдода, которая, по данным полиции, принадлежит к крупной преступной организации в южном регионе. При обыске было изъято принадлежащее супругам взрывное устройство, готовое к применению, и три пистолета.

В рамках операции по борьбе с криминальными войнами, силы полиции вышли на тайник, принадлежавший семейной паре, оба супруга которой являются членами одной из известных криминальных группировок.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

В тайнике на придомовой стоянке у здания, где проживала преступная пара, на улице Сдерот Йерушалаим в Ашдоде, было обнаружено готовое к использованию взрывное устройство, упаковка взрывчатки и 3 пистолета.

Открытой парковкой пользовались все жильцы здания, не подозревая, что там лежит взрывное устройство. Полицейские саперы обезвредили бомбу.

Ранее Курсор писал о том, что в сети показали видео, на котором толпа арабов издевается и избивает израильтян.

Шокирующие кадры попали в сеть. На них запечатлены вчерашние события, на которых израильские демонстранты подвергаются издевательствам и избиению со стороны арабов.

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