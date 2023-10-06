Правоохранителям удалось обезвредить опасную находку.

Посреди улицы в Ашдоде местные жители нашли взрывчатое вещество, которое было обезврежено сотрудниками полиции.

Об этом пишет Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

"Полиция обезвредила взрывное устройство, найденное на открытой местности на Средиземноморском бульваре в Ашдоде", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего правоохранители начали расследование. Устанавливаются лица, которые причастны к найденному предмету. Других подробностей в полиции не раскрывают.

Напоминаем израильтянам, что делать при находке подозрительных предметов:

сохранять спокойствие;

предупредить о подозрительном предмете находящихся рядом лиц;

обозначить это место;

немедленно сообщить правоохранителям;

ни в коем случае не пытаться перемещать взрывное устройство (подозрительный предмет) или изменять его положение;

ждать полицию на безопасном расстоянии.

Накануне в Ришон ле-Ционе ночью прогремел взрыв. Местные жители услышали звуки взрыва и сообщили об этом в полицию. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили остатки гранаты и отправили их на экспертизу в лабораторию судебно-медицинской экспертизы. К счастью, жертв в результате инцидента нет.

До этого мы сообщали о взрыве в Тель-Авиве, который раздавался в парке Яркон. Правоохранители обнаружили взрывное устройство, заложенное возле дерева. Следствие установило, что двое палестинцев, задержанных вечером в центре страны, оставили самодельный фугас на территории парка – для того, чтобы его забрал их сообщник и установил в многолюдном месте в Тель-Авиве. В связи с этим, специалисты предполагают, что взрыв в Ярконе произошел из-за технической ошибки при сборке фугаса.