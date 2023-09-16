Появились подробности взрыва в тель-авивском парке

Оказалось, взрыв был запланирован не там.

В Тель-Авиве в парке Яркон 15 сентября прогремел взрыв. Правоохранители обнаружили взрывное устройство, заложенное возле дерева. Однако выяснилось, что оно должно было быть заложено в другом месте.

Об этом пишут "Детали".

Следствие установило, что двое палестинцев, задержанных вечером в центре страны, оставили самодельный фугас на территории парка – для того, чтобы его забрал их сообщник и установил в многолюдном месте в Тель-Авиве. В связи с этим, специалисты предполагают, что взрыв в Ярконе произошел из-за технической ошибки при сборке фугаса.

Также стоит отметить, что в машине, перехваченной вчера сотрудниками ШАБАКа и бойцами спецназа полиции, находились два уроженца иерусалимского квартала Аль-Азария, которые являются гражданами Израиля, проживающими в Яффо. Один из них сразу после ареста сразу во всем признался и рассказал о закладке взрывного устройства.

Ранее "Курсор" писал о том, что против мирных израильтян готовили теракт в центре страны в дни празднования Рош ха-Шана.

Также мы сообщали, что в ШАБАКе и полиции Израиля сделали заявление относительно взрыва в парке Яркон в Тель-Авиве. К слову, жертв в результате этого происшествия удалось избежать.

Кроме того, накануне террористы из Газы ликвидировали сами себя, пытаясь заложить взрывчатку у границы с Израилем. Так, арабские террористы взорвали взрывчатку, в результате чего сами погибли. Жертвами собственного теракта стали трое боевиков, еще пятеро получили ранения.