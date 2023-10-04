Возле здания в Ришон ле-Ционе взорвалась светошумовая граната. Пострадавших, к счастью, нет.

Сегодня ночью в среду возле здания в Ришон ле-Ционе взорвалась светошумовая граната, жертв в результате инцидента нет.

Об этом пишет Walla!

Местные жители услышали звуки взрыва и сообщили об этом в полицию. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили остатки гранаты и отправили их на экспертизу в лабораторию судебно-медицинской экспертизы.

О других происшествиях за ночь и утро 4 октября

Сегодня утром в среду 30-летний строитель погиб после падения с высоты 10 метров на близлежащей рабочей площадке в промышленной зоне недалеко от Шохама. Вызванная на место бригада МАДА начала оказывать пострадавшему первую помощь и через некоторое время констатировала его смерть.

Полиция сообщила, что вчера во вторник они арестовали гражданин Судана по подозрению в том, что он застрелил в субботу 33-летнего мужчину, жителя Судана, возле киоска на бульваре Хар-Цион в Тель-Авиве. Полиция, арестовавшая 37-летнего подозреваемого во время обыска в его доме, сегодня позднее в суде обратится с просьбой о продлении срока его содержания под стражей.

Сегодня ночью были арестованы три человека по подозрению в причастности к убийству 50-летнего мужчины, зарезанного вчера в Кирьят-Яме. Смерть мужчины констатировали в больнице Рамбам в Хайфе.

Сегодня утром пятеро получили травмы, когда микроавтобус перевернулся на дороге 5614 возле въезда в Калансуа. Медики и парамедики МАДА оказывают медицинскую помощь и направляют раненых в больницу Меир. Кроме того, с места происшествия самостоятельно эвакуировались еще четверо пострадавших в состоянии легкой степени тяжести.

Курсор также писал, что палестинцу, устроившему теракт на КПП Каландия, предъявлено обвинение.