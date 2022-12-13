В аварии с участием автобуса в Бней-Браке пострадал 5-летний ребенок

Пятилетний ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу Бейлинсон. Еще пострадал 35-летний мужчина.

Во вторник в Бней-Браке произошла дорожно-транспортная авария между автобусом и легковым автомобилем.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Медики МАген Давид Адом эвакуировали пострадавшего в результате аварии 5-летнего мальчика в тяжелом состоянии.

Также госпитализирован 35-летний мужчина, но его состояние описывается как легко. Водитель автобуса в медицинской помощи не нуждается.

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