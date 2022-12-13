В аварии с участием автобуса в Бней-Браке пострадал 5-летний ребенок

Во вторник в Бней-Браке произошла дорожно-транспортная авария между автобусом и легковым автомобилем.
Об этом сообщает Аруц Шева.
Медики МАген Давид Адом эвакуировали пострадавшего в результате аварии 5-летнего мальчика в тяжелом состоянии.
Также госпитализирован 35-летний мужчина, но его состояние описывается как легко. Водитель автобуса в медицинской помощи не нуждается.
Ранее Курсор писал, что в Реховоте неизвестные ворвались в школу в масках: ранен подросток. Шокирующее происшествие в одной из школ взбудоражило город Реховот. Преступники в масках ранили подростка прямо на территории заведения.
Позже стали известны подробности нападения в школе в Реховоте: подросток в тяжелом состоянии. Полиция исключила мотив терроризма и арестовала четверых подозреваемых.
Еще сообщалось, что, что медработники фотографировали обнаженных девочек во время осмотров и распространяли их снимки. Полиция нашла в телефоне подозреваемого из больницы «Рамбам» запись совершения сексуальных преступлений в отношении детей.
Также наш сайт сообщал, что в Ашкелоне работник дома престарелых задержан по подозрению в изнасиловании пациентки.
Кроме того, редакция писала, что медработники фотографировали обнаженных девочек во время осмотров и распространяли их снимки. Полиция нашла в телефоне подозреваемого из больницы «Рамбам» запись совершения сексуальных преступлений в отношении детей.