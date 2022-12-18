Чарльз III отметил Хануку с пережившими Холокост: в сети показали видео его танцев

Британский король присоединился к праздничным танцам в честь Хануки в еврейском центре в Лондоне. Среди присутствовавших была сестра Анны Франк.

Король Великобритании, который чтит еврейские традиции, пришел отметить празднование Хануки с пережившими Холокост.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

16 декабря король Чарльз III посетил еврейский центр на севере Лондона. Он поддержал традицию празднования Хануки. Король с удовольствием присоединился к танцам евреев, переживших Холокост. Среди них была и Ева Шлосс – сводная сестра Анны Франк.

93-летняя Ева Шлосс рассказала, что король был очень мил, ему удалось вжиться в роль и он искренне наслаждался весельем.

Ранее Курсор писал, что король Чарльз III прошел процедуру обрезания.

Также уже сообщалось, что короля Чарльза ІІІ снова забросали яйцами.

Как сообщал Курсор, менее месяца назад полиция задержала мужчину после того, как он бросал яйца в короля Чарльза во время его визита в Йорк. Король и Камилла, королева-консорт, проходили возле бара Миклегейт и из толпы в них полетели несколько яиц. На кадрах видно, как четыре яйца едва не задели Его Величество и разбились об асфальт неподалеку.

Наш сайт также писал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф.

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