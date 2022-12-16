В Тель-Авиве вводится новый праздник «Ханукрисмас»

Муниципалитет города Тель-Авива решил ввести новую традицию и запланировал праздник под названием «Ханукрисмас».

Мерия Тель-Авива сообщила о введении нового праздник «Ханукрисмас».

Об этом сообщает Голос Израиля.

Просто напомним смысл израильского праздника Хануки: восстание Маккавеев (народа Израиля) было направлено против приверженцев греческой культуры внутри Израиля, против евреев-эллинистов — «митъявним».

Ханука это победа еврейских традиций — света, над евреями которые смешивали свою культуру и традиции с нееврейскими — тьмой (в данном случае с греческой).

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