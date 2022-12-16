В Тель-Авиве вводится новый праздник «Ханукрисмас»

Мерия Тель-Авива сообщила о введении нового праздник «Ханукрисмас».
Об этом сообщает.
Просто напомним смысл израильского праздника Хануки: восстание Маккавеев (народа Израиля) было направлено против приверженцев греческой культуры внутри Израиля, против евреев-эллинистов — «митъявним».
Ханука это победа еврейских традиций — света, над евреями которые смешивали свою культуру и традиции с нееврейскими — тьмой (в данном случае с греческой).
Ранее Курсор писал о протестах харедим в Иерусалиме: полиция всю ночь успокаивала митингующих. Ультраортодоксы устроили беспорядки в квартале Меа Шеарим. Они перекрывали дороги и поджигали мусорные баки.
Также мы писали о скандальном заявлении Нетаниягу, который назвал Иудею и Самарию «Западным берегом«.
Кроме того, наш сайт сообщал, что израильтянам угрожает новый вид мошенничества через Instagram. Instagram, как и остальные соцсети, оказался широким полем для деятельности аферистов, поэтому следует быть предельно внимательным.