Противостояние Нетаниягу и юрсоветника по судебной реформе продолжаются

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил БАГАЦ, что он отвергает мнение юрсоветника Кнессета Гали Бахарав-Миара, выраженное в письме, которое она направила ему в четверг днем, в котором она приказала ему никоим образом не вмешиваться в предлагаемые его правительством правовые реформы из-за «конфликта интересов» в результате его собственных уголовных процессов, которые все еще находятся в процессе.
Об этом сообщает INN.
Нетаниягу заявил, что позиция Бахарав-Миара для него неприемлема, и попросил разрешить ему представить подробный ответ в течение двух недель.
В своем письме Бахарав-Миара написала Нетаниягу: «В качестве премьер-министра вы должны воздерживаться от инициатив, связанных с правовой системой, в рамках, известных как «правовая реформа».
«Это связано с обоснованным подозрением о конфликте интересов между вопросами, касающимися судебного разбирательства в отношении вас, и комплексом законодательных инициатив и их содержательных составляющих», которые продвигает правительство в своем пакете правовых реформ. Это включает в себя любые прямые или косвенные действия или инструкции через других лиц, в том числе участие должностных лиц, работающих в вашем офисе в качестве политических назначенцев», — добавила она.
Ранее Курсор писал, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики. Амир Ярон заявил, что предупредит Биньямина Нетаниягу, что судебная реформа нанесет ущерб экономике страны.
Герцог предложил план по выходу из правового кризиса – СМИ. Президент Ицхак Герцог сформулировал план переговоров между правительством и противниками правовой реформы.
Также генпрокурор направила резкое письмо Нетаниягу, разгорелся скандал. Генпрокурор запретила премьер-министру участвовать в судебной реформе.
Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.
Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.