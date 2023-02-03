Противостояние Нетаниягу и юрсоветника по судебной реформе продолжаются

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщает, что распоряжение о том, что он не должен участвовать в усилиях по проведению судебной реформы из-за судебного разбирательства, «неприемлемо».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил БАГАЦ, что он отвергает мнение юрсоветника Кнессета Гали Бахарав-Миара, выраженное в письме, которое она направила ему в четверг днем, в котором она приказала ему никоим образом не вмешиваться в предлагаемые его правительством правовые реформы из-за «конфликта интересов» в результате его собственных уголовных процессов, которые все еще находятся в процессе.

Об этом сообщает INN.

Нетаниягу заявил, что позиция Бахарав-Миара для него неприемлема, и попросил разрешить ему представить подробный ответ в течение двух недель.

В своем письме Бахарав-Миара написала Нетаниягу: «В качестве премьер-министра вы должны воздерживаться от инициатив, связанных с правовой системой, в рамках, известных как «правовая реформа».

«Это связано с обоснованным подозрением о конфликте интересов между вопросами, касающимися судебного разбирательства в отношении вас, и комплексом законодательных инициатив и их содержательных составляющих», которые продвигает правительство в своем пакете правовых реформ. Это включает в себя любые прямые или косвенные действия или инструкции через других лиц, в том числе участие должностных лиц, работающих в вашем офисе в качестве политических назначенцев», — добавила она.

Ранее Курсор писал, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики. Амир Ярон заявил, что предупредит Биньямина Нетаниягу, что судебная реформа нанесет ущерб экономике страны.

Герцог предложил план по выходу из правового кризиса – СМИ. Президент Ицхак Герцог сформулировал план переговоров между правительством и противниками правовой реформы.

Также генпрокурор направила резкое письмо Нетаниягу, разгорелся скандал. Генпрокурор запретила премьер-министру участвовать в судебной реформе.

Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.