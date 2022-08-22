В банковский офис в Лоде ворвался бык и устроил переполох

В сети появились видео, как разъяренный бык ворвался в здание и начал носиться по этажам и гонять сотрудников банка «Леуми».

Сегодня, 22 августа, в Лоде в здании управления банка «Леуми» произошло необычное происшествие. В двери ворвался разъяренный бык, который переполошил сотрудников и клиентов.

Об этом сообщает издание News.walla.

На кадрах можно увидеть, как животное резко ворвалось в здание и начало носиться по этажам, а сотрудники банка последовали за ним.

ברגעים אלו בלוד: שור זועם נכנס למתחם הגדול של בנק לאומי, נוגח רכבים ומשתולל במסדרונות pic.twitter.com/RZpwI5quLb — מאיר ליוש Meir Layosh (@MeirLayosh) August 22, 2022

Животное с помощью хозяина, которого быстро разыскали, удалось захватить в аркан и вывести из банка.

ניסיון ללכוד את השור. צפו עד הסוף pic.twitter.com/pbQNNxQP5R — מאיר ליוש Meir Layosh (@MeirLayosh) August 22, 2022

До того как забежать в здание, бык был на автостоянке и устроил погоню за сотрудником полиции, который, судя по всему, пытался его усмирить.

Отмечается, что на место инцидента позвали также ветеринара, который выстрелил в быка стрелой с усыпляющим средством. После этого животное вывезли из города.

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