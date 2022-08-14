Житель Хадеры незаконно удерживал дома красивейшую хищную птицу: Управление природы показало фото

Судебный пристав сказал: «В очередной раз мы встречаем подозреваемых, которые по разным причинам причиняют вред диким животным».

Инспекторы Управления природы и парков прибыли сегодня в дом молодого человека, проживающего в Хадере, по подозрению в незаконном владении дикими животными и охраняемыми природными ценностями.

В ходе обыска была обнаружена хищная птица, которую с нарушением закона содержали в клетке. Птицу спасли и передали для обследования и лечения с целью максимально возможного возвращения ее в дикую природу.

Судебный пристав сказал: «В очередной раз мы встречаем подозреваемых, которые по разным причинам причиняют вред диким животным. Место диких животных в природе. В некоторых случаях люди сталкиваются с ранеными дикими животными и пытаются лечить их самостоятельно, но, несмотря на благие намерения, раненые дикие животные нуждаются в профессиональном лечении».

Видео с птицей смотрите здесь.

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