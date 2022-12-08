В Бат-Яме произошел пожар, есть пострадавшие

На улице Бар-Йехуда в Бат-Яме в квартире на четвертом этаже жилого дома произошел пожар.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Парамедики MDA эвакуировали в больницу Вольфсона трех человек с травмами средней степени тяжести: 34-летнюю женщину, 9-летнего мальчика и 2-месячного ребенка, который надышался дымом.

Ранее мы рассказывали, что в окружном суде Хайфы предъявили обвинительное заключение в отношении двух братьев 16 и 18 лет, напавших на сверстника и нанесших ему серьезные травмы. По версии следствия, 16-летний фигурант дела и потерпевший стали участниками конфликта в учебном заведении из-за ерунды, переросшей в переписку в чате WhatsApp.

По итогу правонарушитель назначил однокласснику «стрелку» после спортивных занятий. Потерпевший вышел из спортивного зала, после чего обвиняемый выбег из авто, где также был его старший брат, и нанес парню ножевое ранение в живот. Следом за ним машину покинул подозреваемый и тоже попытался ударить юношу, но тот смог убежать.

После этого жертву эвакуировали в больницу «Пория» в Тверии с разрывом селезенки. Медики вынужденно удалили орган. Теперь юноша на протяжении всей жизни будет нуждаться в поддерживающей терапии. Инцидент расследовала полиция, которая три недели разыскивала преступников, скрывшихся сразу после нападения.

«Курсор» сообщал, что в Иерусалиме произошло ДТП, в рамках которого мотоциклист получил травмы средней степени тяжести. Медики доставили его в больницу «Хадасса Эйн-Керем».

Помимо этого ЦАХАЛ в ходе ареста подозреваемых в терроризме ликвидировал троих преступников.