В Беэр-Шеве автомобиль прорвал блокпост, полиция открыла огонь

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и начали расследование инцидента.

В понедельник, 2 октября, в Беэр-Шеве 38-летний местный житель на своем автомобиле на большой скорости прорвал блокпост сотрудников полиции и пытался скрыться.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Правоохранители, чтобы остановить мужчину были вынуждены открыть огонь и обстрелять колеса его транспортного средства, чтобы остановить машину. В сети появились первые кадры с места инцидента.

По итогу, подозреваемый был арестован и заключен под стражу. Начато расследование.

"Курсор" писал ранее, что из-за возросшей угрозы со стороны террористических организаций, связанной с "нарушением статуса-кво на Храмовой горе", полиция Иерусалима приняла дополнительные меры безопасности в связи с проведением церемонии Благословения Коэнов, которая состоится сегодня утром у Стены Плача.

Еще мы писали, что 48-летний популярный израильский актер Цахи Халеви, звезда сериалов "Фауда" и "Полицейские", принял участие в совместной операции полиции центрального округа и МАГАВ в Лоде.

Напомним, что на военном блокпосте возле одного из населенных пунктов в районе Тулькарма произошла стрельба. В результате инцидента жертв нет, блокпост также не пострадал.