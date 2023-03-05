В Беэр-Шеве нашли 70-летнюю женщину без сознания: подробности

В Беэр-Шеве у 70-летней женщины обнаружили тепловой удар, ее состояние средней тяжести.

Об этом сообщает Maariv.

Женщину нашли без сознания на улице Радак. Вызванные на место медики и парамедики MDA оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу Сорока в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы рассказывали, что полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на врача в Эйлате. ИСогласно версии следствия, инцидент произошел в городской поликлинике 4 марта, когда врач попросил подозреваемых подождать снаружи, после чего они начали вести себя агрессивно, угрожать врачу и толкать его.

Одного из подозреваемых, 27-летнего жителя Иерусалима, задержали на месте происшествия полицейскими. Второго подозреваемого, 21-летнего жителя Иерусалима, задержали позже. Подробнее об этом читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что в Рамле неизвестные подожгли пять грузовиков.