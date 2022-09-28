Жителя Реховота обвиняют в изнасиловании трех родственниц

Согласно обвинительному заключению, мужчина посещал дом своих родственников во время праздников и совершал преступные действия.

В среду, 28 сентября, полиция задержала 30-летнего жителя Реховота по подозрению в изнасиловании трех своих несовершеннолетних родственниц.

Об этом сообщает издание News.walla.

Согласно обвинительному акту, мужчина в течение длительного времени совершал действия сексуального характера в отношении троих девушек, которые были его родственницами. Он посещал дом их семьи во время праздников.

Сотрудники полиции подали ходатайство о заключении 30-летнего мужчины под стражу до окончания разбирательств по делу.

«Курсор» писал ранее, что мировой суд Хайфы в воскресенье, 25 сентября, во второй раз продлил еще на три дня срок содержания под стражей 25-летнего Луиса Али из Арамши, и 19-летнего Надира Падали из Миары, которые подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки из кибуца на севере.

Еще мы писали, что окружной суд Беэр-Шевы приговорил 22-летнего мужчину к 10-летнему тюремному заключению за изнасилование двух женщин-солдат в Эйлате, которое произошло в 2019 году.

Напомним, что полиция Петах-Тиквы арестовала гражданина Эритреи, подозреваемого в изнасиловании. Было установлено, что потерпевшая прибыла в свою квартиру, где подозреваемый избил и совершил действия сексуального характера против ее воли.