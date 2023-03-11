В Беэр-Шеве вооруженный молодчик ограбил магазин: его задержали со стрельбой

В Беэр-Шеве ограбление мини-маркета закончилось неудачно для грабителя. Злоумышленника задержала полиция, а во время ареста он получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, 11 марта, грабитель напал на продавщицу, когда она занималась чеком на кассе. Он схватил ее за волосы и приставил пистолет к ее голове, требуя положить деньги в сумку. Однако один из покупателей вмешался и попытался выбить у грабителя пистолет. В это время продавщица успела нажать на аварийную кнопку.

Грабитель и покупатель оказались на полу, готовые вступить в единоборство, но их остановили прибывшие полицейские. Молодчик пытался сбежать, но силовики открыли огонь.

В результате грабитель получил ранение, его госпитализировали в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве. Полиция начала расследование этого ограбления.

Напомним, житель Нетании представился полицейским и совершил ограбление. Так, пенсионер снял в банкомате 5 тысяч шекелей, положил в кошелек и направился домой, но к нему подошел «полицейский» и потребовал показать документы, припугнув, что в случае отказа, арестует его. Потерпевший вытащил из кармана бумажник, чтоб достать удостоверение личности и получил сильный удар по руке — «полицейский» выбил у него кошелек из рук и скрылся с места преступления. Преступника задержали полицейские по «горячим следам».

До этого в Беэр-Шеве суд приговорил преступников к 11 лет тюрьмы за ограбление 92-летней женщины, выжившей в Холокосте. Хай Бен Наим, 36-летний грабитель, получил приговор в 11 лет тюрьмы, а его сообщник Шимон Леви, 56-летний, был осужден на 10 лет заключения. Оба должны выплатить по 100 000 шекелей в качестве компенсации потерпевшей.