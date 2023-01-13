В Беэр-Товия зафиксировали третью вспышку птичьего гриппа: минсельхоз дал рекомендации

В мошаве Беэр-Товия зафиксирована третья вспышка птичьего гриппа H5N1, примерно в 750 квадратных метрах от последнего очага заболевания в данном поселении.

Об этом пишет Ice.

Минсельхоз ввело карантин на всех производствах курятины в радиусе десяти километров. А также ведомство проинформировало о новой вспышке Министерство здравоохранения и Управление природы и парков и находится в контакте с ними по поводу усиления бдительности в отношении передачи болезни через дикую домашнюю птицу.

В минсельхозе повторяют, что курятину и яйца можно продолжать употреблять, но нужно быть осторожным и приобретать яйца только в организованных точках продаж и сбыта. Яйца должны быть промаркированы и упакованы в картон или пластик со всех сторон.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что яйца и куриное мясо следует употреблять только после того, как они были хорошо приготовлены/запечены/прожарены.

Министерство сельского хозяйства призывает заводчиков декоративных и приусадебных птиц держать их внутри зданий и не допускать их выгула на открытом воздухе, тем самым снижая риск заражения.

«Курсор» писал ранее, что впервые птичий грипп в Израиле был обнаружен 22 ноября 2022 года на птицеферме, где разводят индеек, в кибуце Шлухот.

Еще мы писали, в 2022 году в Израиле не проводили практику традиционной подкормки пеликанов в сезон миграции. Такое решение было принято, чтобы не спровоцировать новую вспышку птичьего гриппа.