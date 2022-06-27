Заключенные «Рамона» пытались пронести в тюрьму телефоны, но были пойманы

Предполагается, что мобильные телефоны заключенные могли использовать, чтобы помогать совершать преступления в сфере безопасности.

Два палестинских араба, которые отбывают срок в тюрьме «Рамон», Мухаммед Хатиб и Салеб Алергов пытались пронести в тюрьму мобильные телефоны. Им помогал житель Шхема Муса Мубарак.

Так, Алергов пытался подкупить охранника. Сперва он предложил ему пронести в тюрьму электронную сигарету за тысячу шекелей. Тот отказался. Однако заключенный не унимался. Он заявил, что охранник может потом «заняться более крупным бизнесом».

Тюремщик доложил о случившемся начальству. Управление тюрем разработало план. Охранникам и службам безопасности удалось поймать подозреваемого, который должен был помочь пронести в тюрьму 15 смартфонов.

Отменим, что Мохаммед Хатиб отбывает 30-летнее тюремное заключение за преступления в сфере безопасности. Салеб Алергов, отбывает шестилетний срок за аналогичные преступления. Третим фигурантом дела числится Муса Мубарак, который является палестинским нелегалом.

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