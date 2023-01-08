Взрыв в Нетании: серьезно ранены двое мужчин

Оба пострадавших получили первую медицинскую помощь на месте и были доставлены в медицинский центр «Ланиадо».

В ночь на воскресенье, 8 января, в Нетании произошел взрыв.

Об этом информирует портал Детали.

Отмечается, что взорвался автомобиль. Двое мужчин, которые находились внутри, получили травмы. 30-летний мужчина был тяжело ранен, состояние 24-летнего парамедики MDA оценили как средней степени тяжести. В момент взрыва мужчины ехали в сторону железнодорожной станции.

Оба раненых получили первую медицинскую помощь на месте и были доставлены в медицинский центр «Ланиадо» в Нетании.

Как сообщал Курсор, 30 декабря окружая прокуратура Иерусалима выдвинула обвинительное заключение против Ислама Перока, который устроил теракты со взрывными устройствами в Иерусалиме.

В обвинительном заключении указано, что террорист принял мировоззрение организации ИГИЛ и в период с 2017 по 2022 год изучал машиностроение в израильском учреждении, используя свое обучение для реализации своих намерений массового нападения в районе Иерусалима. Он стремился организовать гибель местных евреев в духе доктрины организации и из-за своей враждебности к Государству Израиль и его гражданам.

Обвиняемый тщательно готовился к реализации своего плана и намерений. Он изучил все о подготовке взрывчатых веществ и детонаторов, создал лабораторию по производству взрывчатых веществ в районе Гееви в Рамаллахе, практикуясь в производстве взрывчатых веществ.

Также Курсор писал о том, что 15 ноября три израильтянина были убиты и еще три ранены в результате ножевого нападения и тарана автомобиля в районе поселения Ариэль.

По данным Армии обороны Израиля, палестинский террорист ранил ножом охранника возле входа в промышленный парк Ариэля. Затем он зарезал трех человек на ближайшей заправке и скрылся на предположительно украденной машине.

По словам медиков, террорист протаранил автомобили на шоссе 5, после чего вышел и ранил еще одного человека. Затем его застрелили силы безопасности.

Кром того, Курсор информировал о том, что боевики ХАМАСа в Газе отпраздновали смертоносную террористическую атаку, в результате которой погибли три человека в городе Ариэль в Самарии. По своему обыкновению они раздавали на улицах выпечку и конфеты.