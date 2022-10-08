В Белом доме заявляют о прорыве в переговорах Ливана и Израиля — СМИ

Подготовка к подключению газового месторождения Кариш, на которое ранее претендовал Ливан, к израильской газовой системе продолжается.

Высокопоставленный чиновник американской администрации в субботу, 8 октября, сообщил, что в переговорах по морской границе Израиля и Ливана был достигнут прогресс.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что стороны обменялись несколькими проектами соглашения в попытке преодолеть существующие разногласия в позициях.

В то же время, по информации портала Mako, администрация США оказывает давление на Ливан, чтобы тот отказался как минимум от части внесенных им в последний момент корректив.

«Несмотря на то, что переговоры сдвинулись с мертвой точки, в израильских силовых структурах готовятся к возможной эскалации на севере. Там дали разрешение добывающей компании на продолжение работ в районе месторождения Кариш, которое оспаривает Ливан, несмотря на то, что оно находится на средиземноморском шельфе напротив Хайфы», — пишет издание.

Согласно информации СМИ, сотрудники компании готовятся приступить к проверке трубопровода. При отсутствии неисправностей в течение нескольких недель по нему может быть пущен первый природный газ с Кариша.

Как сообщал Курсор, Министерство энергетики Израиля объявило, что готовится подключение Каришского месторождения к израильской системе.

На ближайшее время запланирована проверка деятельности буровой установки и функционирования системы транспортировки природного газа от буровой вышки до национальной газовой системы.

Согласно заявлению министерства, сейчас речь идет не о добыче природного газа, а о проверке систем с помощью транспортировки природного газа в обратном направлении — от берега к буровой.

Ранее Курсор информировал о том, что, по словам Хасана Насраллы, вопрос о нефтяных месторождениях в Ливане не имеет никакого отношения к ядерному соглашению и что его подписание или неподписание не повлияет на позицию стороны по вопросу о демаркации границы с Израилем.