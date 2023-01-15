В Бен-Гурионе появится пункт сдачи анализов на Covid для всех желающих

Любой, кто прилетает в страну через аэропорт, сможет в добровольном порядке и совершенно бесплатно сдать ПЦР-тест с 7 часов утра до 9 вечера.

В Министерстве здравоохранения приняли решение установить в аэропорту «Бен-Гурион» пункт сдачи анализов на Covid.

Об этом сообщает 9tv.

Как пояснили в ведомстве, это сделано в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в Китае.

«Любой, кто прилетает в страну через «Бен-Гурион», сможет в добровольном порядке и совершенно бесплатно сдать ПЦР-тест с 7 часов утра до 9 вечера. Палатка будет стоять в проходе из здания третьего терминала на парковку на этаже G», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Израиле насчитывается 7578 зарегистрированных носителей коронавируса, из них 130 тяжелобольных.

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