В Бен-Гурионе пара бросила маленького ребенка у стойки регистрации

Представитель авиакомпании сказал, что такого они еще не видели.

Супружеская пара, прибывшая с маленьким ребенком в аэропорт «Бен-Гурион», шокировала сотрудников, потому что оставила своего малыша у стойки регистрации и ушла проходить паспортный контроль.

Об этом пишет News.israelinfo.

Семейство приехало в «Терминал 1» и планировало лететь в Брюссель на самолете авиакомпании Ryanair. Но у родителей не было на малыша билета и работники предложили его прибрести на стройке регистрации, но супруги отказались это делать, они бросили ребенка и отправились проходить паспортный контроль.

Один из работников «Бен-Гуриона» был шокирован инцидентом и вызвал сотрудников полиции, которые нашли родителей и вернули к брошенному младенцу. Потом их забрали в участок на допрос.

В Управлении аэропортов выдвинули свою версию, согласно которой, супруги опоздали на регистрацию и пришли, когда стойки уже были закрыты.

«Курсор» писал ранее, что в среду, 11 января, на вокзале в Нагарии женщина завезла коляску с двухмесячным ребенком в вагон, а сама осталась на перроне, не ожидая, что он тронется спустя всего пару минут. Женщина сразу же забила тревогу, и работники станции попытались оперативно решить ситуацию.

Еще мы писали, что ученицу третьего класса специальной школы в Эмек-Хефере водитель маршрутного такси забыл в автобусе. Ребенок был оставлен один посреди города.

Напомним, в Иерусалиме в приемный покой медицинского учреждения «Хадасса Эйн-Карем» был доставлен 11-месячный младенец. Родители оставили его в автомобиле под палящим солнцем.