В Бен-Гурионе массовые задержки рейсов и огромные очереди: озвучена причина

14:20, Сегодня
Новости Израиля
пассажиры в аэропорту бен-гурион фото
Фото: Avshalom Sassoni/ Flash90

Пассажиры застряли в аэропорту и самолетах.

Сообщается о настоящем переполохе в аэропорту Бен-Гурион: рейсы значительно задерживаются и наблюдаются огромные очереди. Все потому, что комитет сотрудников администрации аэропорта проводит внезапную забастовку.

Остановлена обработка и выдача багажа, задержаны рейсы, те кто прошли регистрацию застряли в самолетах, пишут в телеграм-канале Голос Израиля.

Курсор ранее писал, что в среду аэропорт Бен-Гурион может работать с перебоями. 

Кроме того, в Бен-Гурионе пара бросила маленького ребенка у стойки регистрации. 

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.