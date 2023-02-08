В Бен-Гурионе массовые задержки рейсов и огромные очереди: озвучена причина

Пассажиры застряли в аэропорту и самолетах.

Сообщается о настоящем переполохе в аэропорту Бен-Гурион: рейсы значительно задерживаются и наблюдаются огромные очереди. Все потому, что комитет сотрудников администрации аэропорта проводит внезапную забастовку.

Остановлена обработка и выдача багажа, задержаны рейсы, те кто прошли регистрацию застряли в самолетах, пишут в телеграм-канале Голос Израиля.

Курсор ранее писал, что в среду аэропорт Бен-Гурион может работать с перебоями.

Кроме того, в Бен-Гурионе пара бросила маленького ребенка у стойки регистрации.