В Бен-Гурионе произошел серьезный инцидент: Управление аэропортов озвучило детали

Сегодня из аэропорта Бен-Гурион задержали рейс в Турцию, а 10 пассажиров удалили из самолета после того, как они получили фотографии авиакатастроф и сообщения с угрозами на свои устройства Apple.
Одна из фотографий, отправленных пассажирам рейса Pegasus Airlines, представляла собой изображение крушения самолета на реке Гудзон в Нью-Йорке в 2009 году и была подписана фразой «Я хочу, чтобы все мы умерли» на арабском языке.
Изображения и информацию предоставило Управление аэропортов (IAA).
«Подозреваемый и еще девять путешественников были сняты с рейса по запросу авиакомпании и полиции», — говорится в заявлении представителя IAA.
«Пассажиров доставили для допроса в аэропорту Бен-Гурион», — добавили в IAA.
«Люди были в панике, когда увидели фото разбившегося самолета и очень испугались. Мы обратились к бортпроводникам, и они обо всем позаботились», — цитирует «12 канал» слова пассажира в полиции.
Фотографии распространили через службу Apple AirDrop, которая позволяет обмениваться файлами на устройствах, находящихся в непосредственной близости.
Самолет вылетел только после проверки багажа пассажиров.
В ходе аналогичного инцидента в ноябре рейс Pegasus Air в Турцию из аэропорта Бен-Гурион тоже задержали после того, как пассажиры получили на свои мобильные телефоны видеоролики с угрозами.
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Напомним также: в аэропорту Бен-Гурион будут снова проводить тесты на коронавирус.