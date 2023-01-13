В Бен-Гурионе произошел серьезный инцидент: Управление аэропортов озвучило детали

Сегодня из аэропорта Бен-Гурион задержали рейс в Турцию, а 10 пассажиров удалили из самолета после того, как они получили фотографии авиакатастроф и сообщения с угрозами на свои устройства Apple.

Одна из фотографий, отправленных пассажирам рейса Pegasus Airlines, представляла собой изображение крушения самолета на реке Гудзон в Нью-Йорке в 2009 году и была подписана фразой «Я хочу, чтобы все мы умерли» на арабском языке.

Изображения и информацию предоставило Управление аэропортов (IAA).

«Подозреваемый и еще девять путешественников были сняты с рейса по запросу авиакомпании и полиции», — говорится в заявлении представителя IAA.

«Пассажиров доставили для допроса в аэропорту Бен-Гурион», — добавили в IAA.

«Люди были в панике, когда увидели фото разбившегося самолета и очень испугались. Мы обратились к бортпроводникам, и они обо всем позаботились», — цитирует «12 канал» слова пассажира в полиции.

Фотографии распространили через службу Apple AirDrop, которая позволяет обмениваться файлами на устройствах, находящихся в непосредственной близости.

Самолет вылетел только после проверки багажа пассажиров.

В ходе аналогичного инцидента в ноябре рейс Pegasus Air в Турцию из аэропорта Бен-Гурион тоже задержали после того, как пассажиры получили на свои мобильные телефоны видеоролики с угрозами.

Читайте подробнее: рейс в Стамбул задержали из-за распространения провокационных фотографий.

Напомним также: в аэропорту Бен-Гурион будут снова проводить тесты на коронавирус.