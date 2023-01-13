Рейс в Стамбул задержали из-за распространения провокационных фотографий

Арабский пассажир разослал туристам с рейса Pegasus в Турцию фото с разбившимся самолетом.

Один из пассажиров распространил фотографии крушения самолета, чем спровоцировал панику на рейсе из Израиля в Турцию.

Об этом сообщает kikar.

Подозреваемый и еще девять человек в итоге были сняты полицией с самолета, а рейс вылетел с задержкой.

Полиция сообщила, что на рейсе Pegasus в Стамбул был задержан пассажир, который распространял фотографии разбившегося самолета на айфоны.

Управление аэропортов прокомментировало, что задержка связана с тем, что «на рейсе Pegasus, который направлялся в Стамбул, Турция, пассажир распространил фотографии разбившегося самолета».

«К самолету была вызвана полиция, и пилот принял решение снять с рейса еще пассажиров. Подозреваемый и еще 9 пассажиров были сняты с рейса по требованию авиакомпании и полиции. Пассажиров доставили для дальнейшего расследования в район Набви.

В Армии обороны Израиля добавили, что только «после выгрузки багажа пассажиров самолет вылетел с опозданием».

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