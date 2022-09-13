Террористы предупредили о планах разжечь насилие на Храмовой горе

Присутствовавший на встрече высокопоставленный чиновник рассказал о конкретных предупреждениях от террористических групп, которые планируют разжигать насилие вокруг Храмовой горы.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По словам чиновника, полицейские издали запретительные приказы как для еврейских, так и арабских активистов, чтобы те держались подальше от места во время праздников, которые начнутся в конце сентября.

Отметим, что Храмовая гора – самое святое место для евреев, потому что там находятся библейские храмы. Помимо этого, там расположена Аль-Акса – третья по значимости святыня в исламе, вследствие чего эта территория является главной горячей точкой конфликта между израильтянами и палестинцами. К сожалению, в этом месте часто происходят инциденты с применением насилия.

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