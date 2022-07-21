В Бен-Гурионе закроют Терминал 1: озвучены сроки

Израильтян предупредили об изменениях в работе аэропорта Бен-Гурион. Так, завтра закроют Терминал 1. Озвучено точное время.

Завтра, 22 июля, в 14:00 закроют Терминал 1 в аэропорту Бен-Гурион. Рейсы будут вылетать из Терминала 3.

Терминал 1 снова заработает для экстренных рейсов в воскресенье в 01:00.

Завтра в пятницу последний рейс из Терминала 1 отправляется в 13:00:45.

Отметим, что в последнее время в аэропорту наблюдается хаос, огромные очереди, проблемы с прохождением контроля безопасности и выдачей багажа. Например, недавно мы писали, что пассажирам из Турции и Польши пришлось ждать в самолете более часа, прежде чем началась высадка, из-за нехватки работников аэропорта.

Сообщается, что причина задержки заключалась в том, что никто не мог открыть самолеты и позволить пассажирам высадиться.

Один из пассажиров, оказавшихся в такой ловушке, рассказал: «Кондиционеры выключены, в самолетах дети и пожилые люди, которые с трудом справляются с ситуацией. И чем больше времени проходит, тем больше людей в самолете теряют терпение».

Ранее мы сообщали, что аэропорт Бен-Гурион переходит на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, пассажирам с севера будет предоставлена ​​услуга ранней регистрации в аэропорту Хайфы за день до их рейса. Услуга будет доступна на следующей неделе. Это должно помочь разгрузить аэропорт Бен-Гурион.