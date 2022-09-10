В блокпост ЦАХАЛа в Хевроне бросили самодельное взрывное устройство

В результате происшествия на посту возник пожар и густой дым. Прибывшие на место спасатели, приступили к тушению огня.

Сегодня утром, 10 сентября, в сторону поста охраны ЦАХАЛа в районе Хеврона палестинцы бросили самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает издание News.walla.

На месте вспыхнула перестрелка, но данных о пострадавших нет. В результате происшествия на посту возник пожар. Прибывшие на вызов спасатели приступили к тушению огня.

Этой ночью был похожий инцидент, только на другом блокпосте ЦАХАЛа недалеко от Хеврона. Туда неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью.

«Курсор» писал ранее, что 10 сентября, солдаты ЦАХАЛа задержали двух палестинцев по подозрению в террористической деятельности.

Еще мы писали, что палестинец был застрелен после того, как напал с молотком на израильского солдата недалеко от центральной деревни Битин. Войска проводили обычную операцию в этом районе, когда подозреваемый бросился на военного. Личность убитого подозреваемого палестинца пока не разглашается.

Напомним, что израильская полиция в рамках проведения операции «Безопасный путь», направленной на борьбу с преступностью в арабском секторе, задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием. Часть из них использовалась для совершения тяжких преступлений.