ЦАХАЛ задержал двух подозреваемых в терроризме в районе Дженина

Силы ЦАХАЛа провели операцию в деревне Кабатия в Самарии, а также в деревне Бир-эль-Баша к югу от Дженина, где и арестовали мужчин.

Сегодня утром, 10 сентября, солдаты ЦАХАЛа задержали двух палестинцев по подозрению в террористической деятельности.

Об этом сообщает издание News.walla.

Силы ЦАХАЛа провели операцию в деревне Кабатия в Самарии, где арестовали одного человека, подозреваемого в террористической деятельности. И еще одного палестинца задержали в деревне Бир-эль-Баша к югу от Дженина. Как оказалось, мужчина был ранее арестован, но вышел на свободу.

«Курсор» писал ранее, что во время операции сил ЦАХАЛа по сносу дома террориста участника теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве был убит Махмуд Сабаэна — палестинский боевик. Отмечается, что Сабаэна участвовал в перестрелке с силами ЦАХАЛа и транслировал события в прямом эфире на Tik Tok. К трансляции присоединились более 15 тысяч пользователей.

Еще мы писали, что в Самарии сотни водителей устроили нелегальные автогонки. Но мероприятие было пресечено силами ЦАХАЛА и полицией, которые арестовали большое количество нарушителей, в частности организаторов.

Напомним, что полиция Израиля и ЦАХАЛ предотвратили в районе Мертвого моря попытку контрабанды оружия. Дозорные заметили подозрительную активность и задержали четырех человек, которые пытались незаконно пронести три американские автоматические винтовки М-16 и три пистолета.