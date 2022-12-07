В больнице Бейлинсон из-за отказа оборудования скончался пациент

В среду, 7 декабря, стало известно, что в больнице «Бейлинсон» в Петах-Тикве»во время операции скончался пациент. Это произошло из-за отказа медицинского оборудования.

Об этом сообщает издание Mako.

78-летнему мужчине проводили катетеризацию сердца, но неожиданно перестала работать рентгеновская аппаратура, а именно с ее помощью врачи видят сосуды пациента. Это существенно осложнило проведение операции. Медики начали быстро проводить реанимационные действия, но, к сожалению, они не увенчались успехом.

Персонал больницы немедленно проинформировал семью мужчины и выразил им искреннее соболезнования. Также об инциденте было проинформировано министерство здравоохранения Израиля. Для выяснения обстоятельств, приведших к тяжкому исходу лечебной процедуры, создана комиссия по расследованию.

Медицинское оборудование, которое подвело врачей в самый ответственный момент, также отправили на проверку к производителям.

«Курсор» писал ранее, что в больнице «Вольфсон» 19-летняя израильтянка умерла из-за редкого побочного эффекта после приема таблетки «Оптальгина». Позже минздрав заявил, что девушка умерла не от обезболивающего препарата.

Еще мы писали, что посетитель больницы «Бейлинсон», расположенной в Петах-Тикве, напал на охранницу и нанес ей серьезные телесные повреждения.