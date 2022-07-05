В больнице «Бейлинсон» мужчина разбил нос охраннице

60-летний мужчина, приехавший в больницу «Бейлинсон», в разъяренном состоянии напал на охранницу и разбил ей нос.

Посетитель больницы «Бейлинсон», расположенной в Петах-Тикве, напал на охранницу и нанес ей серьезные телесные повреждения.

Об этом сообщает издание Ynet.

Известно, что 60-летний мужчина приехал в медицинское учреждение на автомобиле и припарковал его на месте, отведенном для персонала гинекологического отделения. Охранники начали объяснять посетителю, что там нельзя оставлять автомобиль и попросили, чтобы он подыскал другое место для парковки. Но мужчина, находясь в разъяренном состоянии, ударил охранницу кулаком в лицо, разбив ей нос.

К пострадавшей подбежали ее коллеги и задержали мужчину, потом передали его сотрудникам полиции, приехавшим на вызов.

Директор больницы д-р Эйтан Виртхайм выразил возмущение по поводу очередного акта насилия в больнице, ведь три недели назад пациент поликлиники «Клалит» в Беэр-Яакове напал на женщину-врача и разбил ей голову металлическим предметом, после того как она попросила его выйти из кабинета. На прошлой неделе суд обвинил мужчину в причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.

«Курсор» писал ранее, в Иерусалиме на водителя автобуса было совершено нападение после того, как он отказался остановиться в месте, где по закону ему не разрешено останавливаться.