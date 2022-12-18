В больнице Шеба рассказали о состоянии девочки, попавшей в пруд Яркон

Состояние полуторагодовалого ребенка, который находился под водой в результате трагического происшествия в парке Яркон, оценивается как среднетяжелое.

Об этом информирует inn.

После инцидента в парке Тель-Авива, когда коляска вместе с девочкой упала в озеро в парке Яркон, медики срочно эвакуировали ее в Медицинский центр Шеба.

По состоянию на данный момент врачи сообщили: «Состояние прибывшей девочки оценивается как средней степени тяжести, она находится в полном сознании — ее лечат в отделении неотложной помощи».

Ранее Курсор писал, что в пруд Яркон скатилась коляска с ребенком: девочка оказалась под водой. Прибывшие парамедики оказали ребенку первую помощь и доставили малышку в больницу в полном сознании для полного обследования.

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Напомним, в Тель-Авиве офицер полиции задержан по подозрению в изнасиловании.