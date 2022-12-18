В пруд Яркон скатилась коляска с ребенком: девочка оказалась под водой

Коляска с маленькой девочкой покатилась прямо в воду в парке Яркон. Медики оказали ребенку первую помощь и доставили в больницу.

Чрезвычайное происшествие случилось в Тель-Авиве в парке Яркон. Там детская коляска с полуторагодовалым ребенком случайно покатилась и оказалась в пруду.

Об этом сообщает Israelinfo.

В результате ребенок пробыл под водой в течение некоторого времени.

Прибывшие парамедики оказали ребенку первую помощь и доставили малышку в больницу в полном сознании для полного обследования.

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