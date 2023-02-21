В четверг начальные школы Израиля будут работать в сокращенном режиме

В этот четверг, 23 февраля, начальные школы страны будут работать в сокращенном режиме, потому что в учебных учреждениях не будут работать уборщики и охранники.

Об этом сообщает издание «Детали».

Согласно официальной информации, полученной от министерства образования, занятия в начальных школах в четверг закончатся в 11:45. Это связано с общенациональной забастовкой, объявленной центром органов местной власти, из-за «игнорирования минфином его требований».

Отмечается, что забастовка также может привести к перебоям в работе муниципальных детских садов, санитарных служб и социальных служб. Местные власти требуют принятия соглашения о заработной плате и условиях найма, восполнения нехватки учебных помещений и отмены фонда налога на имущество.

«Курсор» писал ранее, что в октябре 2022 года между министерством финансов и просвещения и главой профсоюза учителей Израиля наконец-то было достигнуто соглашение, которое положит конец забастовкам и конфликтам, по крайней мере до 2026 года.

Еще мы писали, что профессия учителя пользуется наибольшим уважением в Китае, а вот последнюю позицию в рейтинге занял Израиль.

Напомним, что за последние два года показатели набора студентов на педагогические факультеты университетов и колледжей в Израиле снизились более чем вдвое. Даже в 2022 году перед началом учебного года школы ощущали острый кадровый голод.