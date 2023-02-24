В Дейр-Хане в офисе застрелили молодого бизнесмена: первые подробности

Поздно вечером, 23 февраля, в Дейр-Хане в своем офисе застрелили 28-летнего бизнесмена Рами Хаттиба. Парамедики, прибывшие на место инцидента, застали его без дыхания и пульса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчина являлся владельцем фирмы по найму рабочей силы, он известный полиции по своим прошлым делам, в частности его привлекали к ответственности на насильственные преступления и угрозы. Смерть бизнесмена была констатирована на месте.

Сотрудники полиции приступили к расследованию дела, в ходе которого выяснилось, что неизвестный мужчина зашел к убитому в офис и совершил несколько выстрелов, а после скрылся с места происшествия.

Полиция установила в Дейр-Хане импровизированные блокпосты, но о задержании подозреваемых пока не сообщалось.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на понедельник, 20 февраля, застрелили 42-летнего жителя Умм-эль-Фахма в арабской деревне Джудейда-Макр, расположенной на севере Израиля недалеко от Акко. Полиция начала расследование происшествия, но пока неизвестна причина убийства.

Еще мы писали, что в четверг, 23 февраля, в городе Лоде произошло уже шестое убийство с начала 2023 года. Тело 30-летнего жителя города Надаля Сарсура было обнаружено в заброшенном здании в квартале Ракевет.

Напомним, что во вторник, 21 февраля, в Ашдоде молотком была убита женщина в возрасте 40 лет. Подозреваемый мужчина, ее партнер, неоднократно избивал женщину, сбежал из квартиры на улице Кибуц-Галуйот и вскоре был арестован полицией.