Отобрал у евреев тфилин: на выборах начались антисемитские провокации

В полицию и ШАБАК постоянно поступают сообщения о подготовке атак в день выборов, поэтому силы безопасности готовы к любой ситуации.

Полиция была готова к проявлениям агрессии на выборах и даже к актам насилия. Поэтому силы безопасности находятся в режиме повышенной боеготовности. Активист партии МЕРЕЦ в Нетании подошел к евреям забрал у них тфилин.

Об этом сообщает Телеграм-канал Что там у евреев?

Священный атрибут был осквернен экстремистом.

Полиция задержала нарушителя порядка, однако после отпустила его как ни в чем не бывало.

Ранее Курсор сообщал, что экстремисты облили опасным веществом избирательные участки в Рамат-Бейт-Шемеше. Попытку срыва выборов из-за вывода из строя избирательных участков попытались осуществить экстремисты из числа ультраортодоксов.

Ранее Курсор писал про день выборов: особенности и перспективы. Большинство участков открыты с 7:00 до 22:00. Первые официальные данные ЦИК могут появиться поздно к полуночи во вторник или уже за полночь.

Также мы сообщали о режиме повышенной безопасности: какие меры приняты перед выборами. В Иудее и Самарии ввели всеобщий карантин в связи с угрозой терактов. Полиция и силовики находятся в режиме повышенной готовности в день выборов.

Ранее наш сайт писал, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле. По словам президента, результаты голосования могут «понравиться или не понравиться, но голос израильского народа следует уважать».