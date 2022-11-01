Самая высокая явка с 1999 года: сколько израильтян проголосовало к 12:00

Более 12 000 избирательных участков по всей стране открылись в 07:00 утра и закроются в 22:00 вечера.

Процент проголосовавших на 12:00 составляет 28,4%. Это самый высокий показатель с момента выборов 1999 года. Кроме того, это на 2% больше, чем на предыдущих выборах.

Заявления о нарушениях на избирательных участках уже поступили от трех партий, но пока никаких драматических событий зафиксировано не было.

Ожидается, что обновления от Центральной избирательной комиссии относительно результатов голосования будут поступать каждые два часа, поэтому следующее обновление будет сделано в 15:00.

Ранее Курсор писал, что Беннет отдал свой голос на выборах и выступил с призывом.

Кроме того, на выборах начались антисемитские провокации.