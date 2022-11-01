Беннет отдал свой голос на выборах и выступил с призывом

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет, который ушел из политики вскоре после того, как в июле передал бразды правления Яиру Лапиду, после голосования призвал к формированию правительства национального единства.

«Мы оставим лозунги и ненависть позади, мы приступим к устранению разногласий и воссоединимся, с Божьей помощью, в большое и широкое правительство — правительство единства», — говорится в его заявлении.

«Мы все — один лагерь, мы все — народ Израиля», — добавил он. Его призыв вряд ли будет услышан, поскольку Биньямин Нетаниягу обещает узкоправое правительство, а Яир Лапид и Бени Ганц исключают возможность сидеть с Нетаниягу.

Беннет отметил, что теперь он «наблюдает со стороны» после более чем десятилетнего опыта в политике.

Беннет еще не поддержал кандидата и не сообщил, за кого он голосует.

Партия Беннета «Ямина» распалась после бурного года в коалиции. Его бывшая политический партнер Айелет Шакед и ее партия «Еврейский дом» набирают намного меньше 3,25% голосов для прохождения в Кнессет.

Ранее Курсор писал, что на выборах начались антисемитские провокации.

Кроме того, лидер партии Балад назвал главную проблему Израиля.